Lo zampino di Antonella Mosetti: il retroscena su Totti e Ilary

Nella storia d’amore, ora finita, tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ci sarebbe anche lo zampino di Antonella Mosetti. il racconto.

Ha di recente svelato i suoi guadagni su OnlyFans e anche le richieste a luci rosse dei seguaci. Adesso Antonella Mosetti è tornata a parlare di un argomento che desta sempre molta curiosità. Quale? La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dal primo incontro in poi. Secondo la soubrette, infatti, ci sarebbe stato anche il suo zampino nella favolosa storia passata tra i due.

Antonella Mosetti: il retroscena su Totti e Ilary

Parlando al podcast ‘No Lies’, Antonella Mosetti ha affrontato diversi argomenti. Uno di questi, come anticipato, è stata la relazione, ora finita, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando al racconto della soubrette, nella nascita dell’amore tra i due ci sarebbe stato anche il suo “tocco”. Sarebbe stata lei, infatti, a permettere ai due di incontrarsi.

“Li ho fatti conoscere io“, ha spiegato la bella Antonella parlando al podcast. “Francesco era mio amico e in seguito lo presentai al mio ex marito”, le sue parole. “Tra me e lui non c’è mai stato nulla”, ha chiarito subito la Mosetti. “Lo chiarisco subito. Non ci siamo mai piaciuti, però ci siamo stati sempre tanto simpatici, quindi gli presentavo delle mie amiche”.

Il primo incontro

Simpatico quindi quello che sarebbe accaduto la prima volta che Totti vide Ilary: “Totti vide Ilary nel programma con Gerry Scotti e disse al mio ex marito che voleva conoscerla. Io la conoscevo già perché ci facevo i fotoromanzi insieme quando ero piccola e abbiamo fatto anche qualche provino insieme per Canale 5. Così la presentammo a Francesco”. La Mosetti ha aggiunto sempre al podcast: “Il mio ex marito è stato l’artefice dell’incontro, aveva organizzato tutto lui. I contatti però erano i miei“.