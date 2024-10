Leonardo Del Vecchio nel vortice delle accuse, dai virus per spiare la fidanzata allo spionaggio e i falsi dossier.

Leonardo Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, è al centro del caso che lo vede protagonista, un’inchiesta che coinvolge un presunto tentativo di spionaggio ai danni della sua famiglia.

Ma oltre allo spionaggio e ai dossier falsi, Del Vecchio avrebbe anche spiato la fidanzata Jessica Ann Serfaty. Ma la vicenda appare più grave del previsto. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Leonardo Del Vecchio: i dettagli dell’indagine

Secondo le indagini, Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe richiesto l’intervento di un gruppo criminale per spiare la sua fidanzata, Jessica Ann Serfaty, e ricevere informazioni sul fratello Claudio.

Jessica Michel Serfaty

La Procura di Milano ha rivelato che il gruppo coinvolto nella vicenda, composto da tre intermediari, ha elaborato report falsi per giustificare le parcelle esorbitanti richieste da Del Vecchio. Questi documenti contenevano notizie false, creati con l’intento di soddisfare le richieste dell’erede di Luxottica.

Tra le informazioni richieste da Del Vecchio, vi erano anche dettagli riguardanti le comunicazioni tra Jessica e un noto illusionista, che sarebbero state ottenute attraverso metodi illeciti.

Tra i capi d’imputazione si legge che Del Vecchio avrebbe tentato di far installare un trojan nel cellulare nel giugno 2023.

Leonardo Del Vecchio: la difesa

Nonostante le accuse, l’avvocato di Leonardo Del Vecchio, Maria Emanuela Mascalchi, ha dichiarato che il suo assistito risulta più simile a una persona offesa che a un colpevole.

Secondo la difesa, le perquisizioni condotte non hanno prodotto prove concrete a suo carico. Le implicazioni di questa indagine potrebbero influenzare non solo la reputazione di Del Vecchio, ma anche quella della sua famiglia e del marchio Luxottica, e ciò renderebbe questo caso di grande interesse pubblico.

Resta da vedere come evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze legali e reputazionali per l’erede di Luxottica e per il suo entourage.