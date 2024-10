Demi Lovato sconvolta per il dolore della perdita di Xiomara. La bambina è morta poco dopo il cesareo di emergenza.

La popstar e attrice Demi Lovato ha il cuore a pezzi dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Nonostante sia passato un mese dalla perdita, la famiglia ha deciso di annunciare la triste notizia solamente adesso: è morta Xiomara, la figlia della sorella minore di Demi, l’attrice Madison Rose De La Garza.

La cantante ha deciso di condividere con i suoi fan la terribile notizia attraverso un post social che ha spezzato il cuore agli utenti. Ma scopriamo che cosa è successo.

Demi Lovato, muore la nipote: l’annuncio social

Con un post Instagram, la sorella di Demi Lovato ha annunciato la triste notizia ai suoi fan.

La piccola Xiomara è nata lo scorso 27 settembre, dopo un cesareo d’urgenza, ma purtroppo non è sopravvissuta al parto.

Madison Rose De La Garza, 22 anni, ha reso pubblico il doloroso annuncio solo un mese dopo, descrivendo su Instagram il momento straziante in cui lei e il compagno Ryan Mitchell hanno potuto tenere in braccio la loro bambina per la prima e ultima volta. “Grazie Xiomara per averci reso genitori dell’angelo più perfetto del cielo” scrive l’attrice, famosa per il suo ruolo in Desperate Housewives.

Demi Lovato: le parole della cantante dopo la tragedia

Demi Lovato ha espresso il suo dolore attraverso un messaggio commovente su Instagram.

Nelle sue Stories, la cantante ha dedicato alla piccola un pensiero tenero e toccante: “Riposa in pace, mia bellissima e perfetta nipote Xiomara. Sarò per sempre la tua zia. Ti amo così tanto“.

La cantante ha anche commentato il triste post della sorella scrivendo: “Ti amo così tanto Xiomara. Un angelo in tutti i sensi della parola. Sarò la tua zia per sempre” accompagnato da un cuore spezzato.