Shaila Gatta: “Ecco a chi pensavo quando baciavo Javier…”

Al Grande Fratello è super discussa ma, forse, anche per questo il reality sta andando piuttosto bene: Shaila Gatta si confessa.

Assoluta protagonista al Grande Fratello, con tanto di “escursione” in Spagna al Gran Hermano, Shaila Gatta torna a far parlare e lo fa in vista del rientro nella Casa di Cinecittà. L’ex Velina ha voluto commentare alcune situazioni a livello anche sentimentale prima di partire e fare ritorno in Italia dove sicuramente verrà accolta in modo “particolare” dagli ex inquilini, specie dopo l’evoluzione del suo rapporto con Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta al GF: tra Lorenzo e Javier

Shaila Gatta

Prima di lasciare la Casa del Gran Hermano, come detto, la bella concorrente Shaila ha raccontato quella che è stata l’evoluzione del rapporto con Lorenzo. In questo senso ha chiamato in causa anche il feeling avuto con Javier in Italia.

“Più passava il tempo e più capivo. Ho baciato l’altro ragazzo diverse volte, perché io avevo bisogno di capire quello che sentivo nel cuore. Però più succedeva e più non sentivo nulla quando lo baciavo e pensavo a Lorenzo. Ed ero nervosa, mi sforzavo di andare verso Javier, ma sbagliavo”, ha detto.

E ancora su Javier: “Non è mai scattato nulla tra me e lui. Prima ragionavo con il cervello e adesso con il cuore. Con Lorenzo sento che posso costruisci qualcosa. E poi la passione non puoi fermarla, se qualcosa esiste non puoi soffocarla”.

Le reazioni al ritorno in Italia

La Gatta e Spolverato, come detto, sono pronti a tornare nella Casa del GF e lo stesso reality ha mostrato alcune immagini di anticipazione per quello che sarà il ritorno a Cinecittà. Ora c’è grande fermento per come i due verranno accolti dagli altri concorrenti. In particolare da Javier, più volte chiamato in causa dalla bella Shaila ma anche da parte di Helena Prestes, citata in diverse situazioni da Spolverato quando era al Gran Hermano.