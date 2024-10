I dubbi sulla storia di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: indizi e rumors su una possibile rottura. Ecco cosa sta succedendo.

Discussa a Ballando con le Stelle e protagonista anche di diverse interviste controverse. Periodo particolare per Sonia Bruganelli che ospite a Domenica In ha suscitato con le sue parole alcuni dubbi anche in merito all’attuale relazione con Angelo Madonia. Cosa sta succedendo tra loro? Per alcuni i due potrebbero essere in crisi.

Sonia Bruganelli, la relazione con Angelo Madonia: è crisi?

Sonia Bruganelli

Ospite da Mara Venier, a Domenica In, la Bruganelli ha fatto venire alcuni dubbi in merito al suo attuale rapporto con Angelo Madonia anche se, va detto, la donna non lo ha mai menzionato. “Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli”.

E su Bonolis…

Oltre alle parole su quello che sarebbe il suo attuale fidanzato, Bruganelli ha parlato anche del matrimonio terminato con Bonolis. Anche in questo senso, le sue parole hanno destato particolare attenzione. “Al momento ho un enorme senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Ti senti sempre di dire ‘Forse, potevo aspettare, pensarci'”, le sue frasi.

A quel punto la Venier è intervenuta dicendo: “Ma si potrebbe tornare insieme”. Pronta la replica della bella Sonia: “Paolo Bonolis se mi vede scappa. Credo che ora sia giusto fare i conti con me, con quello che desidero. È giusto capire quanto posso farcela da sola”. Insomma, a quanto pare per la donna è un periodo di grande incertezza e probabilmente l’esperienza di Ballando con le Stelle potrebbe aiutarla, mettendosi in gioco al 100%, a capire di più persino se stessa.