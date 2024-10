La giovane sciatrice Matilde Lorenzi muore a 20 anni: il tragico incidente sugli sci le toglie la vita. Cosa è successo.

La giovane sciatrice italiana Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo dello sport italiano. La ventenne originaria di Torino è deceduta in seguito ad un tragico incidente avvenuto durante l’allenamento in Val Senales, in Trentino Alto Adige.

A nulla è servito il trasporto d’urgenza in elicottero verso l’ospedale di Bolzano: le gravi lesioni riportate hanno avuto il tragico esito. Ma scopriamo che cosa è successo.

Matilde Lorenzi: l’incidente sugli sci

Nata nel 2004 a Torino, Matilde Lorenzi era una sciatrice specialista nelle discipline veloci, tra cui la discesa libera e il supergigante. Aveva già partecipato a importanti competizioni internazionali, diventando una giovane promessa dello sci italiano.

Ma il suo sogno si è spezzato nelle scorse ore.

La giovane sciatrice stava scendendo lungo la pista Grawand 1 durante il suo allenamento, quando ha perso il controllo degli sci. Poi la rovinosa caduta fino alla caduta frontale che ha causato un grave trauma cranio-facciale.

I soccorsi e il decesso

La sciatrice è stata soccorsa immediatamente: è stata intubata e trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Tuttavia, a nulla è servita la corsa in ospedale poiché le lesioni erano troppo gravi.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello, ha espresso il cordoglio dell’istituzione: “Esprimo a nome dell’Esercito e mio personale i sentimenti di più profondo cordoglio ai familiari di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro“.

Il mondo dello sport piange la scomparsa della giovane sciatrice che a novembre avrebbe compiuto 21 anni.

Anche il Ministero della Difesa ha reso omaggio alla giovane promessa, evidenziando la perdita di una giovane atleta talentuosa.