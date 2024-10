Paola Caruso si sposa con Gianmarco, ma la ex Simona rivela dettagli sorprendenti sulla loro relazione. Cosa è successo.

Pochi giorni fa Paola Caruso ha annunciato il suo matrimonio con Gianmarco durante un’intervista a Verissimo. Durante la puntata l’attrice ha anche rivelato i dettagli della nascita della loro storia d’amore. Secondo quanto detto dalla showgirl, i due si sono conosciuti a Capodanno mentre erano entrambi in vacanza. Un legame nato spontaneamente, tanto che il figlio di Paola, Michele, già chiama Gianmarco “papà”. Tuttavia, le dichiarazioni di Caruso hanno scatenato la risposta della ex compagna di Gianmarco, Simona, che sui social ha rivelato un’altra versione dei fatti. Scopriamo che cosa ha rivelato.

La versione di Simona: “Ero presente quando si sono conosciuti”

Poco dopo l’intervista, Simona ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, fornendo dettagli inediti sulla relazione tra Paola e Gianmarco.

La donna afferma di essere stata presente la notte di Capodanno in cui Paola Caruso e Gianmarco si sarebbero incontrati.

Paola Caruso

Simona racconta infatti di trovarsi nella stessa struttura a Montecarlo e di aver assistito all’incontro tra i due mentre lei si stava allenando in palestra. “Lui sapeva che ero lì“, ha dichiarato Simona, contraddicendo quindi la versione romantica raccontata dalla showgirl.

Paola Caruso: rivelazioni shock dell’ex di Gianmarco

Secondo le parole di Simona, la relazione con Gianmarco sarebbe proseguita per diversi mesi, anche dopo l’inizio della sua frequentazione con Paola Caruso. “Si sono frequentati mentre lui era ancora con me” ha rivelato.

Ma non sono mancati i tentativi della donna di chiarirsi con Paola Caruso: “La nostra storia è andata avanti, confermata da fatti ed eventi” ha rivelato. “Se ne sono fo**uti il cavolo di me, sia lei che lui. Anche per solidarietà femminile mi sarei aspettata almeno un gesto, una chiamata, qualcosa“.

Infine rivela: “L’ho contattata, le ho mandato una lettera in cui le ho scritto che comunque lui era stato con me e avevo le prove, se voleva dei chiarimenti ero disponibile, ma lei ha fatto orecchie da mercante. Non ho parole per questa falsità“.

La ex compagna sostiene che Gianmarco abbia continuato a cercare contatti con lei fino all’estate 2024, sebbene ora si dichiari devoto alla showgirl e al suo ruolo di figura paterna per Michele. Come andrà a finire la storia? Non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.