Amici, allievo a rischio eliminazione: cosa è successo

Prime problematiche comportamentali nella scuola di Amici dove un allievo sembra poter essere a rischio eliminazione.

La scuola di Amici è entrata a tutti gli effetti nel vivo. Non solo lezioni, voti e compiti ma anche alcuni provvedimenti a livello comportamentale. Protagonista in questo senso Trigno che ha infranto il regolamento. In tale ottica, il cantante è stato attenzionato e sarebbe a rischio eliminazione con la sua maestra Anna Pettinelli che pare aver preso una decisione.

Amici, Trigno a rischio eliminazione

Maria De Filippi

Nel corso degli ultimi daytime di Amici, la produzione ha fatto vedere come Trigno e Chiara abbiano infranto il regolamento. I due ragazzi, infatti, hanno mandato dei contenuti ad una loro pagina di fan tramite il proprio telefono, cosa non consentita all’interno del programma.

Per tale ragione, i professori hanno scelto di prendere dei provvedimenti verso soprattutto il cantante. Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni relative alla puntata domenicale del talent, i maestri hanno proposto l’eliminazione per Trigno mettendo ai voti tale decisione.

La decisione di Anna Pettinelli

Pare che a favore dell’eliminazione ci siano stati Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah e Rudy Zerbi mentre Lorella Cuccarini, vista la situazione, si è detta contraria.

A quel punto la scelta è stata rimandata alla insegnante diretta di Trigno, ovvero Anna Pettinelli. La prof ha scelto per una sorta di cartellino giallo, ovvero uno stop momentaneo per il ragazzo al quale, sempre secondo le anticipazioni, sarebbe stato vietato di esibirsi in puntata, e al quale è stato detto di fare molta attenzione in futuro perché, in caso di ulteriori problematiche, non sarà più “perdonato”. A questo punto non resta che attendere le prossime giornate e lezioni all’interno della scuola di Amici per sapere se il ragazzo si comporterà in modo adeguato o se cascherà ancora in comportamenti errati. La speranza è che tutto possa filare liscio.