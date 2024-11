Federica Panicucci ammette: “In tv mi dissero di rifarmi il seno perché…”

La carriera, il successo ma anche qualche piccolo sassolino per le colleghe e anche relativamente al suo fisico: parla Federica Panicucci.

Lunga intervista a Gente per la bravissima e bellissima conduttrice tv Federica Panicucci. La donna ha ripercorso alcune tappe della sua carriera sottolineando come, senza giri di parole, l’aspetto fisico l’abbia aiutata ma anche come, allo stesso tempo, la preparazione e lo studio siano stati fondamentali per il suo percorso vincente.

Federica Panicucci: la bellezza in tv e non solo

Federica Panicucci

“La bellezza, seppur non la ostentassi, mi ha aiutata, mi ha facilitata”, ha ammesso la Panicucci parlando a Gente. “È la prima cosa che si nota e può far sì che tu venga scelta tra tanti per uno spot, provino in tv. In questo senso, avere un aspetto gradevole, come primo approccio, ti salva, ma sinceramene non sarei qui se non avessi sviluppato il resto che poco ha a che fare con l’aspetto fisico”.

La presentatrice ha confessato anche un episodio accadutole prima di diventare così famosa: “All’inizio della carriera in tv è capitato che mi dicessero che mi sarei dovuta rifare il seno, perché troppo piccolo, io già all’epoca non trovavo il nesso tra le due cose e non ho mai seguito il consiglio. Quello che volevo mostrare e dimostrare era altro”.

Allo stesso tempo, però, la donna ha spiegato anche di aver saputo sempre reagire ad ogni situazione essendo capace di prepararsi “e non improvvisare, che per me significa rispettare il mio lavoro e chi ho di fronte, di saper parlare e saperlo fare in maniera spedita e armoniosa, di riuscire a memorizzare un copione velocemente. Io sono secchiona, perfezionista e mi piacere credere nella meritocrazia”.

E in amore…

Parlando di amore, invece, la donna ha spiegato quale sia il suo attuale rapporto con Marco Bacini per il quale nutre un forte sentimento e anche grande complicità. In questo senso alla domanda sulle nozze, la Panicucci ha risposto: “Perché io l’ho scelto e lui ha scelto me. Ci siamo già scelti come compagni di vita. E se ci pensa è come se, nel profondo, fossimo già sposati“.