Diletta Leotta “copia” Karius: il look dal prezzo da capogiro…

Una coppia bellissima quella formata da Diletta Leotta e Loris Karius che si completa anche negli outfit. L’ultimo look ha attirato l’attenzione…

La vedremo presto impegnata con La Talpa in tv e in streaming ma Diletta Leotta sta già facendo parlare di sé. Questa volta per un look davvero particolare “copiato” dal neo marito, Loris Karius. Ebbene sì, perché sui social, la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti in famiglia che hanno attirato l’attenzione per il suo outfit molto simile a quello della sua dolce metà e anche perché piuttosto costoso…

Diletta Leotta, il costo dei jeans oversize

Diletta Leotta

Attraverso un bel post su Instagram, la Leotta ha mostrato alcuni recenti scatti suoi e di Karius in compagnia della loro piccola figlioletta Aria. In queste immagini, molti utenti hanno notato il look casual di entrambi i genitori che si sono “copiati”.

In particolare, molti fan hanno fatto un focus sui pantaloni oversize in denim della donna. La Leotta ha scelto una firma illustre, quella di Loewe, brand guidato da Jonathan Anderson. Il modello, come ben descritto anche da Fanpage, mostra all’altezza delle ginocchia il logo Anagram del brand spagnolo composto da quattro L, iniziale del marchio, appunto. Queste quattro L ricordano la forma di un quadrifoglio o di un piccolo quadrato.

Secondo quanto si apprende, i jeans oversize hanno un costo decisamente elevato: essi sono in vendita sul sito del brand a quasi mille euro, 950 per essere precisi.

Il weekend di lusso con Karius

Il dettaglio costoso del look non è certo l’unico lusso che Diletta e Loris si sono tolti in questi ultimi giorni. Infatti, poche settimane fa, la coppia era partite sulle Dolomiti per godersi qualche momento di relax lontano dalle fatiche del lavoro. In quel caso, la “gita romantica” era stata decisamente super. I due avevano alloggiato in una struttura unica e dal massimo comfort con un prezzo fuori dalla portata dei “comuni mortali”…