GF, Enzo Paolo Turchi sbotta: “Io me ne vado”

Potrebbero esserci novità nelle prossime ore al GF: Enzo Paolo Turchi sembra essersi stancato di certe situazioni nella Casa.

Movimenti, polemiche e strategie nella Casa del Grande Fratello dove in queste ore Enzo Paolo Turchi ha manifestato la sua posizione in merito a certe dinamiche che pare lo abbiano del tutto stancato. L’uomo, infatti, parlando con alcuni altri concorrenti, ha di fatto minacciato di volersene andare dal gioco. Ecco perché.

GF, Enzo Paolo Turchi minaccia l’addio

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Per comprendere quello che è stato uno sfogo in piena regola per Enzo Paolo bisogna fare un passo indietro e partire dal ritorno nella Casa del GF di Shaila e Lorenzo dopo l’avventura al Gran Hermano. La coppia, infatti, ha fatto molto discutere quando non era presente provocando diverse reazioni tra chi era rimasto a Cinecittà.

Al loro ritorno, però, tutti coloro che avevano “parlato male” dei due, sembrano aver fatto retromarcia per questioni legate al gioco. Questo fatto non è piaciuto a Turchi che con Calvani ha sbottato: “Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono ‘è meglio farmela amica’”, ha detto Enzo Paolo riferendosi a Shaila.

E ancora: “Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì me ne vado”.

Enzo Paolo: "Ne hanno dette di tutti i colori a quelli (Shaila e Lorenzo) pe na settimana intera, ora che só tornati gli stanno dietro, che falsi me ne voglio andare"



ENZO PAOLO TURCHI HA RAGIONE E HA SERVITO 👏🏼👏🏼👏🏼#grandefratello — Chuck D (@_Chuck_D) October 31, 2024

I comportamenti di Shaila e Lorenzo

Solamente due giorni fa, Enzo Paolo aveva detto in merito a Shaila e Lorenzo e le loro effusioni: “Io a prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po’ finte. Poi è ovvio che siamo tutti liberi. Non voglio giudicare, ma non trovo che abbia un senso”.