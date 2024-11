Temptation Island, la bellissima dedica social della coppia fa il boom di like

Non solo tradimenti e litigate, a Temptation Island nascono anche bellissime coppie. Sui social la splendida dedica fa il pieno di like.

Il doppio appuntamento di questo anno con Temptation Island tra estate e autunno ha portato tantissime coppie a mettersi in mostra. Alcune hanno proseguito il loro percorso anche dopo il reality, altre, invece, si sono divise. Chi sta andando avanti, invece, sono Mirco Rossi e Alessia Sagripanti che in queste ore sono stati protagonisti di un momento dolcissimo.

Temptation Island, la dedica di Alessia a Mirco

Filippo Bisciglia

La relazione nata nel villaggio di Temptation Island tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti sembra proseguire nel miglior modo possibile. La conferma è arrivata in occasione del compleanno di lui, con la bella tentatrice dell’ultima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che ha deciso di fargli una dolcissima dedica su Instagram per il compleanno.

“Oggi è il compleanno di una persona per me importante. Una persona preziosa, che non se ne incontrano più tanto spesso ormai, di una bontà, gentilezza e premura che non ne avete idea. Ti ringrazio per ogni attenzione e ogni momento bello che mi hai regalato fino a ora. Conoscerti è stata una fortuna, lo sai. Sono felice di poter condividere questo giorno con te. Ti auguro libertà, amore e felicità, oggi e ogni giorno”, ha scritto con grande affetto Alessia per Mirco raccogliendo tantissimi like da parte dei loro fan.

La storia tra Mirco e Alessia

I due, usciti insieme da Temptation Island, lui entrato in coppia e lei come tentatrice, sembrano vivere un bellissimo momento confermato di recente anche con l’ospitata a Uomini e Donne, dove Maria De Filippi aveva voluto dare spazio agli ex concorrenti del reality per coppie. “Stiamo molto bene, facciamo le cose con calma com’è giusto che sia. A me lei piace tanto”, aveva detto Mirco.