Fedez riappare sui social: pazzo Halloween a New York, tutte le immagini

Sembrava essere sparito e invece… Riecco Fedez sui social con diverse foto del suo Halloween a New York. Ecco come si è divertito il rapper.

Mancava dai social da qualche tempo e in tanti si erano preoccupati. Invece, ecco Fedez riapparire all’improvviso per Halloween. Dopo aver annunciato con qualche storia su Instagram la sua partenza verso New York, ecco il rapper mostrare a tutti come abbia festeggiato in queste ore con un gruppo di amici con tanto di travestimento ad effetto.

Fedez, Halloween a New York

Fedez

Come anticipato, Fedez ha festeggiato Halloween a New York con un costume davvero unico che ha subito catturato l’attenzione dei suoi fan sui social. In una foto pubblicata a corredo di un post Instagram, ecco il rapper appariree vestito come uno degli iconici “Men in Black,” con un abito elegante nero, occhiali da sole scuri, e persino il “neuralizzatore”, ovvero il gadget tipico usato per cancellare la memoria degli “incontri alieni”.

Accanto a lui, possiamo vedere una persona vestita da UFO, o per lo meno un oggetto che dovrebbe rappresentarlo con tanto di “alieno” stilizzato all’interno di una cupola trasparente, e frange argentate che scendono lungo il costume, simulando i raggi di luce di un disco volante.

L’idea, divertente e creativa, ha richiamato la classica atmosfera di Halloween newyorkese, dove i travestimenti giocosi e l’attenzione ai dettagli sono un must.

Le reazioni

Il travestimento di Fedez ha generato non poche reazioni. Tra i vari commenti online, molti fan hanno apprezzato il look e si sono divertiti con battute sull’aspetto “intergalattico” del rapper e dei vari amici che erano con lui. Halloween a New York, per Fedez, è stato sicuramente un’occasione per dimostrare ancora una volta il suo lato ironico e giocoso e dare una risposta anche alle voci che lo riguardavano relativamente ad un momento no, tra vita privata e dissing vari.