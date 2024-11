Federica Nargi a Ballando con le stelle fa i conti con le prime difficoltà: la gelosia del marito. Le parole dell’ex velina.

Tra le “star” dell’ultima edizione di Ballando con le stelle c’è l’ex Velina Federica Nargi, sposata da oltre dieci anni con l’ex calciatore Alessandro Matri. I due formano una delle coppie più amate dello showbiz, ma la nuova avventura televisiva della modella potrebbe aver messo i coniugi a dura prova.

Con il suo talento come modella e ballerina, la Nargi si sta distinguendo nel programma condotto da Milly Carlucci, e ha mostrato di vere grande sintonia con il ballerino Luca Favilla. Tale intesa, però, avrebbe causato preoccupazione nel matrimonio.

Federica Nargi e Alessandro Matri: “Lui è molto geloso”

Federica Nargi ha rivelato dettagli della sua relazione con il marito Alessandro Matri, ex calciatore, e della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Nargi ha scherzato sulla gelosia del marito, che potrebbe sentirsi preoccupato nel vederla ballare con il suo partner di danza, Luca Favilla.

Alessandro Matri e Federica Nargi

La showgirl ha dichiarato: “La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo“.

Nonostante le preoccupazioni di Matri, Federica ha sottolineato la forza della loro relazione, basata su fiducia e comprensione reciproca.

Ma un pensiero va anche alla famiglia, e soprattutto alle due figlie che in questo periodo sono lontane dalla mamma Federica.

Federica Nargi sente la mancanza della famiglia

Un altro aspetto che Federica Nargi ha condiviso riguarda la lontananza dalle sue due figlie, Sofia e Beatrice.

Le bambine, rispettivamente di 8 e 5 anni, vivono a Milano con il padre mentre Federica è impegnata a Roma con Ballando con le Stelle.

La showgirl ha rivelato: “So che a loro manco, ma cerco di fargli capire che mamma lavora. Se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate“.