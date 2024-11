Francesca De Andrè si scaglia contro il padre Cristiano: “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare”.

L’ex gieffina Francesca De Andrè, nipote del celebre cantautore Fabrizio, è tornata al centro dell’attenzione. Pochi giorni fa ha sorpreso tutti annunciando di essere finita in ospedale per aver ingerito accidentalmente del sapone per vestiti pensando che fosse yogurt. Ma adesso la nota influencer torna all’attacco, e nel suo mirino ci finisce il padre, Cristiano De Andrè. Scopriamo che cosa ha detto.

Francesca De Andrè contro il padre: “Monetizza sulla musica di un morto”

In un’intervista a Novella 2000, l’ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro la sua famiglia, e nello specifico ha rivolto pesanti critiche al padre Cristiano.

Cristiano De André è attualmente in tour con il progetto “De André #DeAndré – Best of Live Tour”, un omaggio al padre a 25 anni dalla sua scomparsa. Questo tour segue una serie di album e concerti dedicati a Fabrizio, con il cantante che continua a reinterpretare e riarrangiare i brani del leggendario cantautore.

Fabrizio De Andrè

Tuttavia, Francesca non ha nascosto il suo disappunto riguardo a questo continuo omaggio, accusando il padre di “monetizzare sulla musica di un morto” senza valorizzare il proprio talento.

Francesca De Andrè sul padre: “Non sfrutta le sue virtù”

Nel corso dell’intervista, Francesca ha dichiarato: “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare“. Ha, così, criticato la mancanza di originalità nel lavoro di Cristiano.

Secondo lei, il padre avrebbe potuto fare di più con il suo talento naturale. “Per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare. Ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù” ha dichiarato.

Nonostante le tensioni con il padre, Francesca ha parlato anche del suo legame profondo con il nonno, Fabrizio De André. “Le sue canzoni mi hanno spesso aiutato a superare la depressione e gli attacchi di panico” ha affermato Francesca.