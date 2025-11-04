Amore Criminale, anticipazioni puntata 4 novembre: la storia di Giovanna Frino

La nuova stagione di Amore Criminale torna in televisione: scopriamo le anticipazioni della puntata di martedì 4 novembre.

Martedì 4 novembre torna su Rai 3 la nuova stagione di Amore Criminale, programma dedicato al tema della violenza maschile contro le donne. Con la conduzione di Veronica Pivetti, la prima puntata racconta la storia di Giovanna Frino: ecco tutte le anticipazioni.

Amore Criminale: anticipazioni puntata 4 novembre

La prima puntata di Amore Criminale, in onda il 4 novembre alle ore 21:20 su Rai 3, ci riporta indietro al 16 dicembre 2022. In questa terribile data, Giovanna Frino perde la vita a soli 44 anni per mano dell’uomo che diceva di amarla. Le anticipazioni dicono che alla conduzione ritroviamo ancora una volta la bravissima Veronica Pivetti che, con la sua voce calda ed emozionante, riesce a narrare con estrema delicatezza storie di omicidi efferati.

Giovanna è morta ad Apricena, in provincia di Foggia, con tre colpi di pistola esplosi dal marito. Il terribile omicidio è avvenuto davanti a una delle loro tre figlie, che all’epoca dei fatti aveva diciassette anni. Negli anni che hanno preceduto l’assassinio, l’uomo aveva già dimostrato di essere estremamente geloso e possessivo, con pedinamenti e violenze psicologiche perpetuate pure in presenza dei minori.

Il marito della Frino, che ancora oggi sostiene di non ricordare come sia morta la moglie, è stato condannato all’ergastolo in primo grado. Attualmente è in attesa del processo d’appello.

Le interviste ai familiari di Giovanna Frino

Nel corso della puntata di Amore Criminale del 4 novembre, la storia di Giovanna Frino viene ricostruita con l’aiuto di un gruppo di attori e con interviste a familiari e persone che, in un modo o nell’altro, sono rimaste coinvolte dalla vicenda.

Il programma, in onda dal 2007, è realizzato anche per questa stagione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.