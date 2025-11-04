Anticipazioni e ospiti diMartedì: la puntata del 4 novembre 2025 su La7

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di diMartedì in onda il 4 novembre su La7 con Giovanni Floris. Tutti i dettagli sull’appuntamento.

Martedì 4 novembre 2025 alle 21:15 torna su La7 una nuova puntata di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. L’appuntamento, seguito da un vasto pubblico, proporrà anche questa settimana un confronto acceso sui temi più caldi dell’attualità, con ospiti di primo piano. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Anticipazioni diMartedì: i temi della puntata del 4 novembre

Le anticipazioni della puntata di diMartedì del 4 novembre 2025, condotto da Giovanni Floris, rivelano che il dibattito si concentrerà su un nodo cruciale: il rapporto tra politica e magistratura in Italia. In particolare, si parlerà della riforma della magistratura e del referendum che deciderà il futuro delle modifiche costituzionali in materia di giustizia. Il quesito centrale della serata sarà: “L’Italia si prepara allo scontro finale?“.

Il programma analizzerà anche le possibili conseguenze politiche dell’esito referendario: quali scenari si aprirebbero per il governo di Giorgia Meloni in caso di vittoria del sì o del no? Quali ripercussioni per la maggioranza e per le opposizioni?

Ospiti del 4 novembre 2025 con Giovanni Floris su La7

Tra gli ospiti della puntata di martedì 4 novembre 2025 ci saranno, tra gli altri, Nicola Gratteri, noto magistrato e figura chiave nel dibattito sulla giustizia, e Silvia Ronchey, saggista e storica della cultura. La loro presenza garantirà un confronto di alto livello sui temi trattati.

Non mancheranno poi approfondimenti economici, con focus sulla legge di stabilità e sulle nuove misure del governo in materia di tasse e pensioni.

Attenzione anche alle ricadute politiche e infrastrutturali dopo lo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, e al caso Report – Garante della Privacy. La puntata si aprirà, come sempre, con la copertina satirica di Luca e Paolo, ormai un appuntamento fisso per il pubblico di diMartedì.