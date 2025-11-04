Le Iene, anticipazioni della puntata del 4 novembre 2025: gli ospiti e i servizi

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata de Le Iene del 4 novembre 2025, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, su Italia 1.

La puntata de Le Iene, in programma martedì 4 novembre 2025 in prima serata su Italia 1, si preannuncia particolarmente intensa. Alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni, mentre gli inviati propongono nuove inchieste e testimonianze forti. Ecco, a seguire, le anticipazioni e gli ospiti.

Le Iene, anticipazioni 4 novembre 2025: l’intervista a Daniela Casulli

Tra le anticipazioni de Le Iene per la puntata del 4 novembre 2025, spicca Daniela Casulli, conosciuta anche come Zia Martina. L’inviato Matteo Viviani ha firmato un’intervista esclusiva con la maestra quarantottenne di Bari, inizialmente condannata a 7 anni e 3 mesi per pornografia minorile e corruzione di minorenne. La svolta è arrivata pochi giorni fa, con l’assoluzione in secondo grado, perché “il fatto non costituisce reato“.

Xavier Poussard a Le Iene: l’autore della fake news su Brigitte Macron

A Le Iene, nella puntata del 4 novembre 2025, andrà in onda anche un’intervista a Xavier Poussard, realizzata da Gaston Zama. Il giornalista francese è noto per aver diffuso la fake news secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata uomo. La teoria, giudicata ampiamente transfobica e infondata, è stata raccontata in un libro di 340 pagine, diventato un bestseller anche negli Stati Uniti.

L’uomo spiega come è nata la bufala, perché ha avuto così tanto successo e cosa alimenta oggi il complottismo.

Gli aggiornamenti sulla salute di Achille Polonara

Nella puntata del 4 novembre 2025, spazio anche ad Achille Polonara, uno dei più importanti cestisti italiani. A giugno 2025 gli è stata diagnosticata una leucemia mieloide. L’inviato Nicolò De Devitiis segue il suo percorso da mesi: dopo le cure sperimentali a Valencia, ora è stato sottoposto a un trapianto di midollo. Le telecamere de Le Iene documentano ogni fase della sua lotta.