Lunedì 18 ottobre, sempre su Rai 1, va in onda la quinta puntata di I Bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni.

Anche I Bastardi di Pizzofalcone 3 sta volgendo al termine. Quella che va in onda lunedì 18 ottobre è infatti la quinta e penultima puntata della stagione che si concluderà poi la settimana successivo con l’ultimo episodio. Il titolo della quinta puntata è Sangue: per i fan della serie TV tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni l’appuntamento è come sempre su Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. Vediamo ora le anticipazioni proprio riguardo al quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3.

I bastardi di Pizzofalcone 3, 5 puntata: le anticipazioni

Come detto in precedenza il titolo dell’episodio è Sangue. Gli agenti guidati dall’ispettore Lojacono si trovano di fronte con un caso all’apparenza semplice da risolvere, quello dell’omicidio di una commessa di una farmacia durante una rapina. In realtà dietro al delitto si nasconde un caso ben più complesso che porterà a uno scontro tra i Bastardi, questo per via delle intromissioni del commissario Martini, che sente come proprio il caso, nelle indagini di Lojacono.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI

Nel frattempo il protagonista continua anche le proprie indagini per scoprire chi è stato l’autore dell’attentato al ristorante di Letizia, che avevamo visto al termine della terza stagione: proprio questo caso sembra essere sempre più vicino alla risoluzione anche se la verità farà male e sarà molto difficile da sopportare.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Anche nel quinto e penultimo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3, dal titolo Sangue, rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI