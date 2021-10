Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata odierna vedremo l’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che ancora attende l’arrivo del giusto pretendente.

Le battute e le scaramucce tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non dovrebbero più stupire i più veterani tra il pubblico del celebre dating show in onda tutti i giorni su Canale 5, tuttavia è semplicemente innegabile che i loro scontri sono davvero intrattenenti. E, secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, anche oggi ci sarà una discussione piuttosto accesa tra le due in seguito all’ingresso in studio e alla presentazione di Achille, un nuovo cavaliere del trono over. Tina non mancherà si stuzzicare Gemma, che cadrà vittima delle provocazioni dell’opinionista dando sfogo a un nuovo litigio. Gemma, d’altronde, ancora spera nell’arrivo di un giusto pretendente con cui cominciare una grande storia d’amore: che sia questa la volta buona?

Restando nell’ambito del trono over, Diego si guadagna i complimenti e l’ammirazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari per il suo modo di fare schietto e onesto. Il cavaliere ha da poco chiuso con Vittoria, ma gli opinionisti e il pubblico sono fiduciosi che presto troverà la donna giusta per lui. Sempre secondo le anticipazioni, il trono classico di Uomini e Donne, al contrario, continua a regolare ben poche emozioni. Nell’attesa della messa in onda della puntata in cui Maria De Filippi affronterà finalmente Joele Milan per il suo strappo alle regole, l’unica tronista che sta facendo appassionare il pubblico alle sue vicine continua a essere Andrea Nicole.