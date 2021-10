Sono appena trapelate le anticipazioni per la puntata di stasera di Chi l’ha visto?, che presenterà un’intervista esclusiva a Winston Reyes Manuel, l’omicida della contessa Filo Della Torre.

L’appuntamento del mercoledì sera con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da anni dalla giornalista Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse, inchieste e altra attualità, e secondo le ultime anticipazioni sarà una puntata estremamente interessante. In esclusiva assoluta, infatti, ai microfoni del programma parlerà Winston Reyes Manuel, colpevole del Delitto dell’Olgiata recentemente tornato a piede libero. Si tratta della prima apparizione televisiva in assoluto per l’uomo. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la felicità” aveva dichiarato poco dopo la sua uscita dal carcere, dopo aver scontato la lunga pena.

Sempre secondo quanto è trapelato con le anticipazioni, Chi l’ha visto? sposterà successivamente i suoi riflettori anche su altri casi. Federica Sciarelli, infatti, si occuperà anche della tragica morte di Dora Lagreca, la ragazza caduta dal balcone a Potenza; e poi verrà dato spazio al padre di Padova che ha strappato con violenza dalle braccia della madre il proprio figlio rapendolo grazie all’intervento di un commando di 4 uomini. Sarà proprio l’uomo a parlare ai microfoni del programma, svelando motivazioni e pensieri che l’hanno portato a compiere questo gesto.