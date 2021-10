Il grande successo di Squid Game è certificato anche dai numeri: in appena 17 giorni la serie TV ha già battuto alcuni record.

Nemmeno il più ottimista dei dirigenti Netlifx avrebbe immaginato che Squid Game sarebbe potuta diventare la serie TV di punta del 2021 della piattaforma streaming. Con ogni probabilità nemmeno i creatori, i registi e gli attori che hanno lavorato per i nove episodi della prima stagione si sarebbero aspettati tale successo. Invece, in pochissimo tempo, Squid Game è riuscita a battere tantissimi record: a certificarlo sono i numeri che proprio Netflix ha diffuso riguardo ai dati di ascolti della serie TV sudcoreana.

Squid Game: la serie TV più vista su Netflix

Ma cosa dicono i numeri? Nessun’altra serie TV della celebre piattaforma streaming è riuscita in appena 17 giorni a raggiungere le visualizzazione di Squid Game. Ben 111 milioni di spettatori hanno visto gli episodi della serie sudcoreana nei primi 17 giorni dal lancio: un vero e proprio record.

Squid Game

Non solo, c’è anche un altro record che è stato stabilito da Squid Game: è infatti la serie TV che prima di ogni altra è riuscita ad abbattere il muro delle 100 milioni di visualizzazioni. Nessun’altra c’era precedentemente riuscita in così poco tempo dal debutto in streaming.

Squid Game:

Squid Game è stata pensata e creata da Hwang Dong-hyuk che ha impiegato ben 10 anni a portare a termine il proprio progetto. “L’idea di quali giochi utilizzare all’interno della storia mi è venuta dieci anni fa. Ed è stata fin dall’inizio quella di iniziare con Un, Due, Tre, Stella che, con molte morti, sarebbe stata di grande impatto” ha spiegato.

“Il mondo è diventato un posto in cui storie così particolari e violente sono benvenute. I giochi della serie che fanno perdere la ragione ai partecipanti sono paragonabili alle cose attraverso le quali le persone cercano di fare jackpot, come le criptovalute, le azioni o gli investimenti immobiliari. Tantissimi sono riusciti così a essere empatici con la storia raccontata” ha proseguito parlando della serie TV.