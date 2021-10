Alcuni concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip rischiano l’espulsione immediata dal programma dopo aver infranto la prima regola del reality show.

In passato abbiamo visto alcuni concorrenti venire espulsi dalla Casa più spiata d’Italia per aver infranto una o più delle norme e dei principi che regolano il reality: bestemmie, insulti o scatti di rabbia tramutati in violenza. In questo caso, tuttavia, alcuni dei concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip rischiano l’espulsione immediata per aver infranto la prima regola, e cioè la più fondamentale. Ma procediamo con calma.

Tutto nasce da un’improvvisa crisi di nervi di Francesca Cipriani che, sconvolta, corre verso l’iconica porta rossa che simboleggia la frontiera tra il mondo del GF e quello reale e ne supera la linea di confine. Questo sarebbe già abbastanza per garantire l’espulsione dal GF Vip della showgirl, ma non finisce qui: Manila Nazzaro, Aldo Montano e Carmen Russo, infatti, la seguono nel tentativo di soccorrerla.

In Casa, invece, Sophie Codegoni torna in sala e avvisa Giucas Casella e Ainett Stephens di quanto è successo. “Francesca è uscita e le altre l’hanno seguita!” spiega ai due. “Adesso le eliminano, sono tutte espulse.” Giucas, sbigottito, chiede cosa può averle portate a compiere un gesto del genere, di cui conoscono bene le conseguenze, ma la Cipriani non risponde e comincia a singhiozzare sul letto. Interviene anche Raffaella Fico: “Ragazzi c’è l’espulsione immediata! E’ la prima regola da non infrangere”.

Gli animi si scaldano, e sembra che i coinquilini siano sull’orlo di una grossa litigata collettiva, quando ecco che Francesca Cipriani scoppia in una risata e rivela a tutti che si trattava solamente di uno scherzo.