I personaggi più amati della serie tv turca che sta spopolando in Italia hanno rivelato di essere una “coppia reale,” anche fuori dal set.

La storia d’amore sarebbe nata proprio sul set di Sen Çal Kapımı, titolo originale turco della serie Love is in the Air. Il set della fortunata serie tv turca sembrerebbe galeotto per i nuovi amori. Dopo la coppia formata da Hande Erçel a Kerem Bürsin, gli interpreti di Eda e Serkan, Cupido ha fatto di nuovo centro.

La nuova coppia in questione è quella formata da Başak Gümülcinelioğlu e Cagri Citanak, ovvero Pyril e Ferit nella finzione. I due si sarebbero innamorati anche nella realtà e, dopo alcuni rumors che giravano da tempo, la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione.

Oggi è arrivata la conferma definitiva tramite le stories Instagram dal profilo di Başak Gümülcinelioğlu, alias Piryl. Pyril ha poi pubblicato sullo stesso profilo uno scatto inequivocabile, in occasione del compleanno di Cagri.

L’intesa tra i due era già evidente, del resto, nella serie tv. O almeno così dicono gli appassionati. Nella finzione Pyril e Ferit non sono ancora ufficialmente una coppia. Chissà se lo diventeranno…lo scopriremo nelle prossime puntate di Love is in the Air.

Quel che è certo è che, a giudicare dalla vita sentimentale degli attori, la serie tv turca sparge per davvero particelle d’amore nell’aria…