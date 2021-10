L’ex Miss Italia, Eleonora Pedron, racconta per la prima volta la sua vita senza filtri nel libro L’ho fatto per te che uscirà in libreria il 13 ottobre.

Eleonora Pedron , una delle Miss Italia più amate e poliedriche, si racconta senza censure nel libro autobiografico L’ho fatto per te (Giunti editore, 2021). Il libro uscirà domani nelle librerie e negli store online. Nel romanzo la Pedron parla dei gravi lutti che hanno colpito la sua famiglia: la morte della sorella Nives e la morte del padre Adriano.

La morte del padre ha segnato profondamente la vita di Eleonora Pedron, anche perché lei si trovava in macchina, seduta accanto a lui, quando è avvenuto l’incidente. Era il maggio del 2002, stavano rientrando a Padova dopo un provino a Striscia la Notizia in cui la Pedron si era proposta come velina.

L’incidente

L’impatto fu fatale per il padre, che entrò in coma e non si svegliò più. Eleonora invece si ruppe la spalla e il bacino, e riportò un trauma cranico che ancora adesso le provoca problemi di memoria. “E’ morto accanto a me,” ricorda la Pedron nelle sue memorie. E con rimpianto aggiunge: “Mio padre era molto orgoglioso di me.” Quattro mesi dopo lei sarebbe diventata Miss Italia.

Nel libro Eleonora Pedron ricorda anche la tragica scomparsa della sorella Nives, morta a soli quindici anni. Anche lei a causa di un incidente stradale, come se il destino si fosse particolarmente accanito contro la famiglia Pedron. La sorella morì nell’incidente, mentre la madre era alla guida e ne uscì illesa. Quindici anni dopo si ripeté la stessa dinamica, ma a parti inverse.

L’ho fatto per te non è il solito libro melenso scritto da una showgirl, è una testimonianza di vita vera. Una storia crudele, a tratti ingiusta, che però riserva insospettabili momenti di dolcezza, così come la vita.

Eleonora Pedron non parla solo di morte, ma anche di nascita, ricordando il dono che sono stati per lei i suoi due figli, come un risarcimento da parte del destino: “Quando sono nati Inés e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita: loro mi hanno dato ancora più forza”.