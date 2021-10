Daniela Del Secco D’Aragona in una recente intervista ha redarguito le donne, rimproverandole di aver dimenticato la vecchia arte del corteggiamento.

La marchesa Daniela Del Secco D’Aragona non è certo il tipo che la manda a dire. La marchesa, del resto, si è già distinta nel 2018 come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, dove si è fatta apprezzare per la sua schiettezza.

Esperta di bon ton e di costume, Daniela Del Secco d’Aragona incanta le folle con la sua parlantina e le sue opinioni sempre sopra le righe. Ormai in tv la definiscono “un’influencer di costume”, mica male per una donna di settant’anni! Esperta in comunicazione e con una laurea in Estetologia, la marchesa D’Aragona si difende bene.

La predica alle donne

Le sue idee, del resto, fanno sempre tendenza anche quando sono all’antica.

In una recente intervista rilasciata a Vero Settimanale la Marchesa D’Aragona ha rilasciato il suo ultimo comandamento: “Donne, basta correre dietro agli uomini!” ha tuonato. “Lasciamo che ci corteggino,” insegna la marchesa “diamo loro l’illusione di scegliere, nella vita serve selettività“.

Che forse la Marchesa non ha tutti i torti. Saggi consigli, come quelli di una nonna, che in fondo fanno parte delle antiche regole di bon ton che nel tempo sono andate perdute. “Non c’è più pudore”, dicono in tanti oggi. E Daniela Del Secco D’Aragona sa come riportare di moda il pudore, così come l’antica arte del corteggiamento.

Allora è o non è un’influencer di costume? Potrebbe dare lezioni agli uomini dell’arte del corteggiamento, tanto per cominciare, che tanti ormai sembrano averla dimenticata.