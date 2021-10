Elodie è stata recentemente pizzicata dai giornalisti del settimanale Chi in compagnia di un altro uomo, alimentando le chiacchiere che la storia d’amore tra lei e Marracash sia giunta al capolinea.

Nel mondo della musica e del gossip è uno degli argomenti più chiacchierati e discussi del momento: che la storia d’amore tra Elodie e Marracash sia giunta al capolinea? Se infatti non ci sono assolutamente dubbi sull’incredibile successo dei due cantanti, in molti si chiedono se invece la loro vita sentimentale sia in crisi profonda. Sono parecchi mesi, infatti, che i due non appaiono pubblicamente in coppia, indicando appunto il potenziale attraversamento di un periodo difficile o, nel caso più grave, addirittura una separazione.

Ad alimentare queste chiacchiere c’è il fatto che recentemente Elodie è stata pizzicata dai giornalisti del settimanale Chi in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Davide Rossi, ex modello e manager di Armani. Pare così che Elodie si sia allontanata (almeno a livello sentimentale) dal mondo della musica per cercare compagnia in altri ambienti, in questo caso quello dell’alta moda. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale, tra i due c’è una grande intesa e parecchia sintonia: che si tratti appunto dello sbocciare di una nuova storia d’amore?