Momento difficile per Morgan, che ha deciso di onorare la memoria dell’amico Max Quinque, fotografo e artista poliedrico, con un lungo post pubblicato sul suo profilo di Instagram.

“Addio a Max Quinque, Il fotografo delle copertine dei Bluvertigo e di Fabrizio De Andrè e di tante altre cose bellissime, originali, moderne, sperimentali, forti, folli, colte, che hanno lasciato il segno” ha scritto Morgan nel lungo ed emozionante post su Instagram che il l’ex giudice di X Factor ha voluto dedicare all’amico scomparso. Lo ricorda come una persona “parlante“, poiché “parlava, ma tanto, tanto , più di me, e non so se mi spiego. Sapeva tutto, era veramente colto, E aveva tanto da dire e lo diceva, a noi piaceva tantissimo e lavoravamo molto volentieri.” Una parlantina affilata e puntuale, anche quando si trattava di dover fare della critica: “Nel flusso travolgente di parole era ovvio che ci fossero invettive e critiche, anche perché era intelligentissimo e quando le critiche vengono da una mente che ragiona veloce e creativa sono sempre dei piccoli capolavori, degli aforismi o dei paradossi strepitosi.”

Un rapporto, ovviamente, forgiato anche nella collaborazione professionale tra i due. “Veniva sempre in studio quando registravamo e dire che distraeva non rende l’idea”, scrive Morgan. “Se c’era Max di certo l’atmosfera non era mai spenta perché la chiacchiera era sempre a mille, tant’è che una volta arrivati al portone di casa sua lui diceva; va beh dai ti riaccompagno indietro, così allora si ritornava in studio e gli altri che ci vedevano tornare, perplessi allora si offrivano per fare il secondo giro e riaccompagnare a casa Max che tranquillissimo una volta sotto casa riaccompagnava in studio anche la seconda volta, insomma era un andare avanti e indietro parlando per tutta la notte.”

Insieme alle belle parole, Morgan ha voluto abbinare al post alcuni degli scatti realizzati da Max Quinque per i Bluvertigo.