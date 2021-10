Look esplosivo e occhiali da sole irresistibili, il memorabile scatto di Mara Maionchi e Federica Pellegrini fa il giro del web.

Le giudici di Italia’s Got Talent di certo non passano inosservate. Mara Maionchi e Federica Pellegrini formano una coppia irresistibile, sia per ironia che per stile. Le due giudici sono state immortalate in uno scatto memorabile, dopo le registrazioni delle prime audizioni di Italia’s Got Talent 2021.

“Come Thelma e Louise,” scrive l’inimitabile Mara Maionchi sul suo profilo Instagram. La didascalia è accompagnata da hashtag che calzano a pennello, come #partnersincrime e #giovanidentro.

Lo scatto

Le due sono state immortalate durante un giretto in auto, e davvero ricordano le eroine del celebre film. Mara Maionchi resta un’icona di stile e stravaganza, con quel blazer blu elettrico con pantaloni abbinati e gli occhiali da sole a forma di cuore.

Dal posto del guidatore spunta un’irriconoscibile Federica Pellegrini, con chiodo in pelle, frangetta sbarazzina e un paio d’occhiali da sole eclettici che sembrano far pendant con quelli della Maionchi.

Più che Thelma e Louise, Federica e Mara ricordano un po’ Bonnie e Clyde…non staranno mica andando a fare una rapina? Però sono davvero ben assortite, ne vedremo delle belle nella prossima stagione di Italia’s Got Talent.