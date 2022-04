L’inviato ha annunciato l’abbandono della naufraga dal reality sotto lo stupore di tutti, il motivo è importante e viene spiegato in diretta.

All’inizio dell’ottava puntata Alvin e Ilary Blasi hanno annunciato ai telespettatori che Jovana Djordjevic è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Il motivo viene spiegato in diretta e non si tratta di un capriccio o di una violazione del regolamento, ma di un problema più serio.

Jovana Djordjevic lascia il programma per problemi di salute

Ecco una foto della modella

Alvin annuncia il ritiro della naufraga dal gioco in diretta: “C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, infatti vi do la comunicazione che Jovana, nonostante avesse una gran voglia di fare parte di questo reality, ha un problema medico, e ci tengo a precisare per nulla grave“. Poi aggiunge: “Le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra Playa. Quindi facciamo un appaluso a Jovana“.

L’esperienza sulla Playa di Jovana Djordjevic è stata breve anche se molta intensa. Purtroppo, a seguito di un problema fisico non può proseguire la sua permanenza in spiaggia. Non si è ancora saputo cosa le sia successo nello specifico, maggiori dettagli saranno magari rivelati dalla modella stessa una volta tornata in Italia per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Dallo studio un applauso caloroso per la modella che per il suo breve percorso è stata comunque apprezzata dal pubblico e dai suoi compagni.

