Seconda una nota influencer, il rapper avrebbe tradito la pop star a Parigi e i due si sarebbero dunque lasciati.

Secondo l’indiscrezione di Louis Via Roma, influencer di moda, Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati. Il motivo che ormai è sulla bocca di tutti, sarebbe un tradimento del cantante con la designer di scarpe Amina Muaddi. Questa notizia ha fatto scoppiare il gossip e sul web non si parla d’altro, sarà tutto vero?

ASAP Rocky ha tradito Rihanna?

Rihanna

Come riporta Fan Page: “Il rapper avrebbe tradito la fidanzata, nonché futura mamma del loro primo figlio, durante la settimana della moda di Parigi. La ragazza in questione sarebbe la designer di scarpe Amina Muaddi che, tra le altre star, ha creato calzature anche per Rihanna. A riferire l’indiscrezione è stato l’influencer di moda Louis Via Roma, molto vicino a quegli ambienti e seguito su Twitter da più di 20mila utenti.

Dunque, se questa indiscrezione si rivelasse vera i due si sarebbero lasciati subito dopo che Rihanna ha scoperto il tradimento. ASAP l’avrebbe tradita con Amina Muaddi una designer di scarpe di 34 anni e origini giordane. Dalla madre Amina ha ereditato la passione per le scarpe e ora ne crea di modelli di lusso che siano adatte a tutte le donne. In un’intervista riportata da Fan Page, aveva affermato: “Ho provato per la prima volta un paio di scarpe con tacco all’età di tre anni e ho camminato per casa nostra per ore. Mi piace far sognare le donne con le scarpe che disegno“.

