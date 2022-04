Sta facendo scalpore il gesto del figlio di David e Victoria Beckham di aggiungere il cognome Peltz al suo, da qualcuno è stato lodato come una svolta “femminista”.

Dopo le loro splendide nozze, Brooklyn Beckham ha deciso di fare un bellissimo gesto per la moglie. Il primogenito di David e Victoria ha aggiunto il cognome Peltz al suo. Una scelta condivisa anche dalla moglie che ha fatto lo stesso. I due hanno adesso due cognomi e ne vanno fieri.

Benvenuto Brooklyn Beckham Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati sabato 9 aprile, nella tenuta della famiglia della sposa a Palm Beach, Florida. I due si sono giurati amore eterno di fronte ai loro parenti e amici più stretti, insieme a tanti esponenti del mondo dello spettacolo. La loro felicità è alle stelle, ed è per questo che hanno decido di aggiungere un altro tassello al loro amore. Il primogenito di Beckham ha deciso di aggiungere il cognome della moglie al suo. Questo gesto è stato commentato dalla stessa Nicola sui social: “Sono così felice che tu sia un Peltz“, così ha commentata l’ereditiera.

Una foto dei due sposini

Il gesto di Brooklyn è stato apprezzato da molti sul web e accolto come gesto “femminista”, positivo per la moglie. Se questo è vero c’è da dire che anche sua moglie ha aggiunto Beckham al suo cognome,condividendo questo gesto con suo marito. Dunque, l’innovazione si è incontrata con la tradizione per un connubio che tutto sommato fa piacere ai fan della coppia.

