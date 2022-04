Da tempo circolavano voci, rumor e paparazzate ma ora la ex moglie di Eros è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, produttore discografico.

La bellissima Marica Pellegrinelli non vuole più nascondere il suo amore per William Djoko. I due hanno pubblicato una serie di scatti con dei baci per ufficializzare il loro rapporto. Dopo Eros Ramazzotti, la modella ha dunque voltato pagina ritrovando la felicità e la complicità con il produttore.

La foto incriminata che ufficializza la relazione

“In cima al mondo con te“, queste le bellissime parole con tanto di scatto romantico che William Djoko ha condiviso sul suo account Instagram. I due hanno così ufficializzato la loro relazione che da tempo era sulla bocca del gossip. Già Marica Pellegrinelli aveva postato una storia taggando il produttore mentre era intenta a cucinare della pasta ma ora le immagini non lasciano dubbi sul loro rapporto.

Ecco il bellissimo scatto del bacio tra Marica e Djoko

I rumor sulla loro relazione sono iniziati a circolare già da qualche mese, in cui erano stati paparazzati durante una passeggiata romantica. A commentare la loro relazione è anche l’ex marito della modella Eros Ramazzotti che si dichiara felice per loro. Il cantante conosce da tempo il produttore e quindi ha addirittura fatto il tifo per la neo-coppia quando ancora si parlava di indiscrezioni. Ora la loro storia è una conferma e i due sembrano molto presi e innamorati l’una dell’altra.

Riproduzione riservata © 2022 - DG