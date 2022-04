La cantante ha annullato tutti i suoi concerti e impegni lavorativi a causa di un problema di salute che non le consente di essere serena.

Lo stress e la stanchezza stanno giocando un brutto colpo alla cantante. Ornella Vanoni ha raccontato sui social di non stare bene e di annullare tutti i suoi progetti lavorativi per prendersi un lungo periodo di riposo. L’artista aveva annunciato un impegno importante che al momento però, non si sente di attuare, preferendo passare l’estate in relax.

L’annuncio shock di Ornella Vanoni sui social

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni parla sui social del problema di salute che si è presentato in questo periodo: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!”

La cantante aggiunge poi: “Sarò comunque molto felice di ricevere in Aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque.Infine il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”. Dunque, l’artista trascorrerà questi mesi senza impegni lavorativi ma all’insegna del riposo a causa di questi problemi di salute legati allo stress e alla stanchezza mentale.

