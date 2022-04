La coppia che si è fatta conoscere a Temptation Island sta per sposarsi e i preparativi sono quasi ultimati anche se l’ansia comincia a farsi sentire.

Carlotta e Nello hanno appassionato tanti telespettatori con la loro storia. Sopratutto l’influencer italiana ha conquistato il cuore degli italiani, tanto da essere scelta da Alfonso Signorini per partecipare al GF Vip. I due stanno per sposarsi e proprio Carlotta rivela i dettagli delle nozze a Uomini e Donne Magazine.

Come sarà il matrimonio di Carlotta e Nello

Ecco una foto di Carlotta Dell’Isola

Come riporta Gossip e TV, Carlotta svela: “Altroché! E poi ho anche scoperto che ci sposiamo in un luogo ‘maledetto’ per le coppie VIP: la cerimonia si terrà in un castello a Bracciano, dove si sono sposate molte coppie di Hollywood che, purtroppo, hanno divorziato. Meno male che non sono una VIP!” L’influencer racconta: “Non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore”.

E poi svela dove trascorreranno la luna di miele: “Dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge. Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico“

