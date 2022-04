In occasione di un’intervista a Storie Italiane, Antonino parla della sua malattia autoimmune di cui solo in parte aveva trattato sui social con un video.

Antonino Spinalbese parla per la prima volta in tv della sua malattia, a Storie Italiane. L’ex di Belen Rodriguez lo aveva rivelato qualche tempo fa sui social, ma ora spiega nel dettaglio le sensazioni, le paure e il lungo percorso per ottenere la guarigione da questo incubo.

Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese

Come riporta ultimenotizieflash.com, Antonino Spinalbese parla della sua malattia autoimmune a Storie Italiane: “Più il tempo passava e più il dolore aumentava, mi sono spaventato perché essere padre non è subito capibile, c’è bisogno di tempo. Pensare di fare vivere un momento futuro di difficoltà a mia figlia“. E ancora: “Diciamo che sono riuscito a trovare grazie ai medici una vita sana, che ho sempre avuto, ma adesso di più. Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte vengono scaturite da se stessi. Forse era proprio il momento di ricominciare da me. All’inizio è stato difficile perché ero con le flebo e non potevo mangiare nulla, era l’unico modo per non fare passare il cibo per il pancreas e poi piano piano ho iniziato con i carboidrati. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”.

In un video su Instagram, l’ex di Belen aveva già parlato in parte della sua malattia del dolore che gli ha procurato e delle paure legate alla piccola Luna Marì sua figlia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG