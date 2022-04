L’attore e comico ha raccontato dei dettagli inediti sulla sua salute e i due infarti che ha subito, inoltre parla anche del lutto per la perdita della madre.

Massimo Lopez in una lunga intervista al Corriere della Sera, racconta dei due infarti per i quali ha rischiato di morire. L’attore e comico rivela che il secondo è stato molto più tragico e pericoloso e poi si lascia trasportare dal ricordo del lutto dei suoi genitori.

Le dichiarazioni di Massimo Lopez

Una foto dell’attore

Come riporta Fan Page, Massimo Lopez racconta il dramma dei suoi infarti, in particolare del secondo avvenuto di recente: “Ho avuto due infarti. Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente. ”

L’attore ha poi ricordato il lutto per i suoi genitori e il grande dolore che ha provato: “Quando affrontai il mio primo lutto, la scomparsa di papà, ad un certo punto mi piazzai davanti allo specchio e mi misi a ridere. A ridere forte, in modo caricaturale. Perché volevo essere ancora sicuro di riuscire a ridere in mezzo a tanto dolore.”

Sulla mamma svela: “Lo dico piano, non vorrei essere frainteso perché non ho tentazioni misticheggianti. Ma a volte, anche in aperta campagna, io sento il suo profumo. È una sensazione concreta, olfattiva, fortissima. Una volta è successo che anche mio fratello che era con me lo sentisse. Non abbiamo commentato, non ne parliamo mai. Ma quel profumo, giuro, io lo sento davvero.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG