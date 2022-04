Giusi Ferré è morta a 75 anni dopo una lunga malattia. La ricordiamo per la sua iconica chioma rossa e la famosa rubrica Buccia di Banana.

Una triste notizia coglie tutto il mondo del giornalismo e della moda impreparati. Giusi Ferré, storica ‘penna’ e non solo del settore, è morta all’età di 75 anni dopo una lunga malattia.

Giusi Ferré è morta: il ricordo

lutto mano candela

Sono ore tristi per il mondo del giornalismo e della moda dopo che la notizia della morte di Giusi Ferré è diventata pubblica. Come riportato dal Corriere della Sera, la donna è deceduta nella notte dopo una lunga malattia. Celebre per “Buccia di banana”, il format per commentare le scivolate e dei vip, la donna era ricordata per la sua iconica chioma rossa e i suoi outfit neri.

Nata a Milano nel ’46, Giuseppina Ferré, questo il suo nome per intero, ha sempre usato il suo tono irriverente, ironico e critico per affrontare i temi di cui parlava e scriveva. Divenne giornalista nel 1975 quando decise di iscriversi all’Albo e da quel momento fu una carriera sempre in crescendo.

Ha scritto sulle colonne di Epoca, sull’Europeo ed è stata co-direttrice del settimanale Amica. Columnist di IO Donna, “la parte al femminile” del Corriere della Sera, gli appassionati del settore e i suoi ammiratori la ricordano, come anticipato, per Buccia di Banana su Lei e per il ruolo di giudice nel programma Italia’s Next Top Model.

Importante ricordare anche uno dei suoi libri più famosi, quello dedicato a Giorgio Armani, stilista e amico, “Il Sesso radicale”.

Di seguito un post di iodonna su Instagram che ricorda Giusi Ferré:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG