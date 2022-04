Siparietto a cena tra Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. I due brindano in modo particolare vista la presenza di un “terzo incomodo”.

Continuano i simpatici siparietti social della coppia Fedez–Chiara Ferragni. Dopo le settimane di preoccupazione per le condizioni di salute del rapper, ecco un po’ di serenità. Sebbene la cicatrice post operazione sia ancora evidente, l’artista e sua moglie stanno cercando di andare avanti e di prendere ogni momento col sorriso. Ecco perché, anche la prima cena fuori tra i due diventa l’occasione per uno scambio di battute davvero divertenti.

Fedez a cena con Chiara Ferragni: c’è il “terzo incomodo”

Chiara Ferragni e Fedez

A far sorridere i fan sono stati appunto i diretti interessati che sui social, precisamente con un storia Instagram, si sono mostrati a cena fuori. Fedez, regista per l’occasione, ha fatto vedere come stesse per brindare con sua moglie.

La ragazza, bellissima come sempre, teneva in mano un bicchiere di vino. Il cantante, invece, quello che potremmo definire un “terzo incomodo”. E’ lo stesso Federico a scriverlo nella didascalia della sua storia e senza imbarazzo confessa: “Federico e i suoi nuovi amichetti”.

Di chi si tratta? Molto semplice, basta ascoltare il dialogo tra i due sposi: “Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici. Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”, le parole di Fedez.

Da quel che si vede, però, neppure questo problema sembra poter spezzare l’amore e la serenità della coppia. Passione, ilarità e feeling restano sempre immutate tra i due…

