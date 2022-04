Ilona Staller rischia l’arresto. Attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi, Cicciolina potrebbe passare dei guai. Parla il suo avvocato.

Ilona Staller è sicuramente tra le concorrenti più apprezzate dell’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi. Cicciolina sta facendo molto parlare di sé per quanto fa – o no fa, a seconda dei punti di vista – per aiutare il gruppo dei naufraghi. Eppure, in queste ore, a far discutere è quanto rivelato dal suo avvocato in un’intervista a Nuovo. L’ex pornostar rischia di essere arrestata per una vecchia vicenda ancora non risolta.

Ilona Staller rischia l’arresto

Isola dei famosi

La questione che riguarda Ilona Staller risale a molti anni fa quando la ex pornostar rapì Ludwig Maximillian Koons, il figlio che ha avuto dal matrimonio con Jeff Koons, portandolo via da New York per andare in Italia. All’epoca la Corte Suprema di New York emise subito contro la donna l’ordine di arresto per sottrazione internazionale di minore e la dichiarazione di ricercata. Oltre alla condanna, Jeff Koons voleva anche 8 milioni di dollari di risarcimento.

Da qui una marea di problematiche che, per fortuna, Cicciolina riuscì a risolvere grazie all’intervento del suo avvocato. La donna riuscì appunto a riavere suo figlio ed essere assolta dalle accuse.

Come spiegato dal legale, però, la vicenda non è mai stata chiusa veramente: “Purtroppo non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata abbia pienamente assolto Ilona”, le parole dell’avvocato riportate da Leggo.

Cosa vuol dire questo? Se Ilona Staller dovesse fare scalo a New York per qualche ragione, infatti, potrebbe essere arrestata. Dall’Isola dei Famosi al carcere, insomma, è un attimo…

