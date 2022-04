Cicciolina si è detta molto attratta fisicamente da un naufrago in particolare con cui non le dispiacerebbe avere un rapporto fisico: ecco di chi sta parlando.

Ilona Staller ammette di avere una certa simpatia fisica per Jeremias Rodriguez che però è super fidanzato. La naufraga durante una confessione è senza freni e fa capire cosa farebbe con il fratello di Belen, in un luogo appartato dell‘Isola dei Famosi. Durante una conversazione con Lory Del Santo l’ex pornostar dichiara la sua attrazione verso il naufrago.

Le dichiarazioni di Ilona Staller

Jeremias Rodriguez è il fulcro dell’attrazione di Ilona Staller. A rivelarlo è la stessa naufraga durante una conversazione con Lory Del Santo. Quest’ultima, come riporta Caffeina, risponde alla possibilità di appartarsi con Marco: “No guarda Ilona, nemmeno ci pensiamo. Qui è talmente tanta la fame e la fatica che non abbiamo mai pensato ad isolarci. Al massimo un bagno in mare e un bacetto, nulla di più”. A questo punto Cicciolina dice: “Io invece mi apparterei sempre se fossi qui con un uomo che mi piace e che sta con me”. Alla domanda di Lory su chi fosse il naufrago con cui lo farebbe, Ilona risponde: “Jeremias, secondo me è bello e sensuale. Però lui è un po giovane. Però posso averci un rapporto platonico. Sì secondo me sceglierei Jere. Lui è molto carino mi piace, è tanto maschio. Roger è bello, ma non so ha l’età di mio figlio, mi viene una strana sensazione. Pensa che il mio piccolo ha 29 anni quindi siamo lì con l’età di Roger“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG