Uno degli uomini in passato più ricchi della Russia, parla della guerra tra Russia e Ucraina e quanto potrebbe andare avanti con le possibilità di Putin.

Mikhail Khodorkovsky, ex amministratore del gigante petrolifero Yukos, torna a parlare del suo nemico numero uno Vladimir Putin. Proprio lui parla della guerra tra Russia e Ucraina e delle ipotesi in campo sulla sua durata e la possibile disfatta del leader del Cremlino.

Le dichiarazioni di Mikhail Khodorkovsky

La guerra tra Russia e Ucraina non sembra cessare ma è difficile prevedere quanto possa durare. Alcuni analisti ed esperti di geopolitica hanno ipotizzato una rara possibilità di 10-15 anni, ma secondo Mikhail Khodorkovsky la situazione per Putin è ben diversa. L’ex amministratore, come riporta Caffeina, in occasione di un’intervista alla Cnn, dichiara: “Lui è impazzito perché aveva previsto che il popolo ucraino lo avrebbe accolto lanciandogli dei fiori quando ha invaso il Paese. All’inizio quello che voleva fare era cambiare il potere a Kiev e inserire il suo burattino. Ma è andato fuori di testa quando gli ucraini hanno resistito all’invasione. Il fatto che le persone a Kharkiv non lo abbiano accolto con i fiori, non solo lo ha fatto arrabbiare, ma penso davvero che lo abbia fatto letteralmente impazzire. È stato allora che ha iniziato a bombardare Kharkiv e Kiev. Putin adesso ha tre possibilità: continuare a fare pressione sull’Ucraina, usare armi di distruzione di massa per costringere gli ucraini a ritirarsi o avviare negoziati reali. Sì, sono convinto che Putin non abbia ancora molto tempo. Forse un anno, forse tre“.

