La bella principessa etiope ha svelato di avere un debole per il naufrago e di tifare per lui e Carmen verso cui nutre molta stima.

Come ospite all’Isola Party, Clarissa Selassié ha dichiarato di avere un interesse per Alessandro Iannoni. Il naufrago con la mamma Carmen Di Pietro sono concorrenti dell’Isola dei Famosi e mentre già è nata la prima coppia tra Roger ed Estefania, il figlio della naufraga non ha ancora trovato l’amore. Che la principessa etiope sia una possibile fiamma?

Le dichiarazioni di Clarissa su Alessandro

Come riporta Novella 2000, Clarissa Selassiè rivela per chi tifa del reality: “Chi mi piace dei concorrenti de L’Isola? Sarò strana, ma a me piacciono un botto Carmen e suo figlio, ma proprio tanto. Mi piacciono un sacco. Poi io sono una fan sfegatata di Carmen. Mi guardavo tutti i suoi video delle poesie su YouTube. La amo, ‘m’illumino d’immenso?’. Davvero la adoro e mi fa morire dal ridere. La trovo iconica e tanto simpatica. Poi certo che mi piace anche il figlio, molto simpatico e carino.” Il conduttore Ignazio Moser a questo punto le dice: “Sai che sta spopolando tra le ragazze? Quindi se ti piace potremmo mandargli un messaggio tuo di incitamento. Così magari quando esce potreste vedervi e magari nasce qualcosa. Sai noi cerchiamo di fare i Cupido. Guarda come sei arrossita. Appena esce organizzo io l’incontro tranquilla“. Imbarazzata la principessa risponde: “Devo dichiararmi? Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Noo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Già tifo per lui, più di questo. Mi sono appena dichiarata. Adoro!“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG