In questi ultimi giorni sono circolate insistenti voci sul fatto che Hailey potesse essere incinta, a causa di foto “sospette” la reazione della moglie del cantante chiarisce ogni cosa.

Nei giorni scorsi una foto con un abito bianco lasciava intravedere un pancino “sospetto“. Da quel momento, sul web è scoppiato il gossip secondo cui la moglie di Justin Bieber, Hailey fosse incinta. La donna sbotta sui social e smentisce tutto con una risposta netta e molto scocciata.

Hailey Baldwin smentisce la sua presunta gravidanza

La moglie di Justin Bieber non ne può più e sbotta sui social negando di essere incinta. Come riporta Leggo: “Nella sezione commenti di Radar Online, in risposta alla foto pubblicata, la modella ha tenuto a smentire il gossip spicciolo senza troppi giri di parole. “Non sono incinta, lasciatemi in pace» ha chiosato Hailey, senza lasciare spazio a ulteriori discussioni. La fake news ha iniziato a circolare online molto insistentemente nelle scorse ore, dopo la partecipazione di Hailey e Justin al red carpet dei Grammy Awards 2022. Il dubbio è nato proprio sul red carpet dove Hailey Baldwin ha sfoggiato un vestito bianco molto attillato da cui molti hannovisto un “evidente” pancino. “

I fan sono andati in tilt per la notizia considerando il bellissimo matrimonio tra i due e il loro desiderio di avere in futuro un pargoletto per allargare la famiglia. Sembra però che non ci siano basi, considerando la reazione pungente che la bella Hailey ha avuto sui social non lasciando per ora speranza su una gravidanza. Chi lo sa, in futuro potrebbe esserci il lieto evento ma al momento non sembra qualcosa di possibile.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG