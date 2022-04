Si respira aria di matrimonio in casa Beckham: Brooklyn, figlio di David e Victoria, sposerà l’attrice Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano. In casa già si respira aria di nozze e tutti sono pronti ad accogliere la giovane, figlia del miliardario e uomo d’affari, Nelson Peltz. Si tratta del matrimonio dell’anno: un evento che ha già fatto molto chiacchierare.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano

Il figlio di David e Victoria, Brooklyn Beckham convolerà a nozze con l’attrice Nicola Peltz. La notizia – che ha già fatto il giro del mondo – ha già fatto drizzare le orecchie a tutte le riviste patinate e ai fan della coppia che non vedono l’ora di assistere al loro matrimonio. Una foto della coppia:

Brooklyn, 23 anni, sposerà la sua amata, di quattro anni più grande, il 9 aprile. Già diverse volte avevano annunciato di voler convolare a nozze, ma la pandemia di Coronavirus ha impedito loro di celebrare questo importante giorno.

Brooklyn Beckham

Il luogo delle nozze

Nicola Peltz e il modello e fotografo inglese si sposeranno nella villa della famiglia della giovane, del valore di 93 milioni di euro, situata a Palm Beach, in Florida. Non si baderà sicuramente a spese, ma – d’altronde – si tratta di un’occasione troppo importante per non essere vissuta in grande stile.

Il matrimonio sarà officiato con rito ebraico, seguendo la religione di Nicola. La famiglia del giovane non ha avuto nulla da ridire anche perché il bisnonno di Brooklyn era di religione ebraica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG