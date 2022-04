Qualche momento di svago e risate per Giorgia Palmas e la sua famiglia. La showgirl, infatti, è andata al parco giochi con il compagno Filippo Magnini e la loro piccola Mia che si è divertita molto a giocare con mamma e papà. Presto i due convoleranno a nozze.

Manca davvero poco al matrimonio in Chiesa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due già si sono sposati al comune e, a breve, si diranno un altro “sì” nella cerimonia religiosa che si svolgerà il 14 maggio. Una foto dell’ex velina al parco:

View this post on Instagram

Intanto, la coppia si gode qualche ora di svago e leggerezza con la piccola Mia che si diverte moltissimo sulle giostrine con mamma e papà. Complice anche il bel tempo che mette loro a disposizione un cielo terso e tanti fiori intorno che gridano alla primavera.

Non è stata ancora rivelata la location del matrimonio, ma sicuramente ci sarà a seguire una festa e tanti invitati, tra cui gli amici più stretti dell’affiatata coppia.

Quel che è certo è che l’ex collega di Striscia la Notizia, Elena Barolo, sarà la testimone di nozze di Giorgia, mentre per Filippo ci sarà Fabrizio, un suo caro amico.

