È un brutto momento per Patrick Pugliese. L’ex concorrente del Grande Fratello, molto amato dai fan del popolare reality, ha perso il papà. Lo ha reso noto lui stesso con un post su Instagram, nel quale dà l’ultimo addio al genitore.

Patrick Pugliese: è morto il papà

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dell’amato padre a Patrick Pugliese. L’ex gieffino, infatti, ha postato una foto su Instagram del genitore, dandogli il suo ultimo saluto: “Ciao papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene…”. Il post:

Con quelle parole, fa capire che, forse, non ha dimostrato abbastanza affetto al suo papà, anche se gliene voleva tantissimo: “Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare”, ha aggiunto.

Tanti suoi seguaci gli hanno dato sentite condoglianze per la dolorosa perdita. A questi, si sono accodati anche diversi volti del mondo dello spettacolo, come Adriana Volpe che subito ha commentato il post di Patrick.

Ecco le sue parole: “Ti stringo forte“. A commentare il post, anche Young Signorino, Montovoli, Alessia Marcuzzi e Carolina Marconi.

