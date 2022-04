È stato ribattezzato Wanda-gate: il presunto flirt tra la nota modella argentina Wanda Nara e la sua guardia del corpo Augustin Longueira. L’uomo ha raccontato la verità sul loro rapporto rivelando alcuni dettagli…

Tra moglie e marito non mettere il dito. Eppure tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ci si è messa pure la guardia del corpo. Ebbene sì, perché dopo il presunto tradimento del giocatore del Paris Saint-Germain ed ex Inter verso la moglie e agente, in Argentina si è parlato anche della “risposta” della donna al calciatore con tanto di possibile flirt con il proprio bodyguard, Augustin Longueira.

Mauro Icardi e Wanda Nara

Wanda Nara e la sua guardia del corpo: la confessione

A rispondere alle indiscrezioni secondo cui tra Wanda Nara e la sua guardia del corpo ci sia stato qualcosa è il diretto interessato. Longueira, infatti, è intervenuto durante la trasmissione televisiva argentina “Socios del espectaculo”, durante la quale ha confermato di provare interesse per la moglie del calciatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

“Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei”, ha detto la guardia del corpo della modella argentina. “Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…”.

Insomma, almeno all’apparenza solo grande attrazione ma nessun tradimento o storia d’amore alle spalle di Icardi. Nonostante tutto, le strade tra le parti si sono di recente separate. Infatti, Longueira non è più il bodyguard della Nara. Forse il modo migliore per “resistere” alle tentazioni…

