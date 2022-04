Flavio Briatore parla, per la prima volta, del rapporto che ha con Leni, figlia avuta da Heidi Klum che compirà 18 anni il 4 maggio.

Anche se non hanno vissuto insieme, Flavio Briatore ha rivelato di voler molto bene a Leni, figlia avuta da Heidi Klum diciassette anni fa che, a maggio, compirà 18 anni. Ecco cosa ha rivelato l’imprenditore in merito al rapporto con la ragazza.

Flavio Briatore parla del rapporto con Leni

Anche se non hanno vissuto insieme, sotto lo stesso tetto, Flavio Briatore prova tanto affetto per Leni, figlia avuta da Heidi Klum. Come lui stesso ha rivelato, in una intervista a La Repubblica, “Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco”. Una foto della modella su Instagram:

Falco è il figlio avuto da Briatore da Elisabetta Gregoraci, con la quale ha vissuto anche una vacanza da “famiglia allargata” con la Klum, suo marito Tom Kaulitz (dei Tokyo Hotel).

FLAVIO BRIATORE

Falco contento di avere una sorella

Anche Falco è contento di avere una sorella: “Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto: ‘Papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto“.

Ciononostante, l’imprenditore sottolinea che il figlio non gliene “aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

