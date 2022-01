La showgirl chiarisce la natura del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, dopo che i fan hanno gridato al ritorno di fiamma: Elisabetta stronca l’entusiasmo, nessun riavvicinamento con l’imprenditore.

In occasione di un’intervista al settimanale Oggi, Elisabetta Gregoraci fa luce sul rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. I due hanno passato il Natale e il Capodanno insieme e i fan hanno cominciato a fantasticare. La showgirl però delude tutti e spiega che il rapporto tra loro è solo per il bene del figlio Nathan.

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci

Come riporta Today, Elisabetta Gregoraci parla dell’ex marito Flavio Briatore e lo definisce “super in forma”. Sul rapporto tra i due però fa chiarezza e dichiara: “Abbiamo passato le feste insieme. Con nostro figlio Nathan. È un equilibrio anomalo, lo so, ma è il nostro equilibrio e funziona”. La famiglia vive a Montecarlo, anche se separata, ma abitano “a 500 metri di distanza, Flavio viene spesso a cena, a pranzo, a giocare con Nathan”. Abbiamo un bel rapporto, siamo complici e ci fa piacere che Nathan ci veda vicini, per lui è un messaggio di serenità”.

Sul rapporto con il figlio svela un dettaglio tenero: “Abbiamo giocato, fatto lunghe passeggiate, guardato il tramonto. Con Nathan abbiamo parlato tanto: la sera ci mettevamo sul lettone a chiacchierare, mangiavamo schifezze e parlavamo per ore”.

